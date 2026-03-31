GündemMersin’deki motosiklet kazasında 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Mersin’deki motosiklet kazasında 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Mersin’deki motosiklet kazasında 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

31.03.2026 - 21:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin’deki motosiklet kazasında 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasın da 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tırtar Mahallesi’nde Azimli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yasin G. idaresindeki motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

