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Mersin'de terör operasyonu! HDP ilçe eş başkanının kızı da gözaltında

Mersin'de, PKK/KCK kamplarında eğitim aldığı ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye kaçak girdiği saptanan Z.K. ile yer temin eden 3 şüpheli yakalandı. Teröriste yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınanlardan birinin, HDP ilçe eş başkanının kızı Ş.K. olduğu belirtildi.

21.01.2022 - 14:37 |
Mersin'de terör operasyonu! HDP ilçe eş başkanının kızı da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giren Z.K.'yi tespit edip, harekete geçti.

Düzenlenen operasyonla Z.K. ile ona yer temin ettiği iddiasıyla İstanbul Başakşehir HDP ilçe eş başkanının kızı Ş.K. ve M.G. ile A.G. gözaltına alındı.

Z.K.'nin, Yunanistan'a kaçak geçtiği ve aldığı eğitimlerden sonra da aynı şekilde Mersin'e geldiği belirlendi. Z.K. ile ilgili dijital inceleme sonucu Yunanistan'daki örgüt mensupları ile irtibatları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.G., Ş.K. ve A.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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