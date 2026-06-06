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Mersin'de hizmete başladı: Mezitli'de vatandaşlar merakla o noktaya akın etti

06.06.2026 - 11:52Güncellenme Tarihi:
Mersin'de hizmete başladı: Mezitli'de vatandaşlar merakla o noktaya akın etti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen merkezlerde kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

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Mezitli'de geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen merkezler sayesinde vatandaşlar kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlarını kolay ve güvenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırabilecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması hedeflenirken, sürdürülebilir çevre anlayışının da ilçe genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Mersinde hizmete başladı: Mezitlide vatandaşlar merakla o noktaya akın etti


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Mezitli için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geri dönüşüm sadece çevremizi korumak için değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz sayesinde hemşehrilerimiz kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlarını kolaylıkla geri dönüşüme kazandırabilecek. Çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması adına tüm vatandaşlarımızı bu uygulamaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

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