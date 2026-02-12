GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Mersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

12.02.2026 - 01:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde Eren Boztepe (22), evde ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boztepe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Boztepe, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel Haberler

Çığ riski nedeniyle yollar 60 gündür kapalı
#Gündem

Çığ riski nedeniyle yollar 60 gündür kapalı

Karaman'da define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, 4 saatte kurtarıldı
#Gündem

Karaman'da define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Mersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
#Gündem

Mersin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti