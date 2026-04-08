Mersin’de banka şubesine maskeli ve satırlı gasp girişimi

08.04.2026 - 22:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin’de yüzü maskeli ve elinde satırla banka şubesine girerek gasp girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü sırada ilçedeki bir banka şubesinde gasp girişimi olduğu bilgisi alındı. Yüzü maskeli ve elinde kesici alet bulunan şüphelinin, banka güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine yaya olarak kaçtığı bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kaçış güzergahlarını kapatarak bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan titiz takip sonucunda B.D. isimli şüpheli, suç aleti satır, maske ve eldivenlerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

