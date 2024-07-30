Mersin ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ listesinde ilk sırayı bir puanla kaçırdı

Her yıl yapılan araştırma sonuçlarına göre Eskişehir 90 puanla 1. sırada yer alırken, Mersin sadece 1 puan farkla, 89 puanla 2. sırada yer aldı. Büyükşehir’in 5 yılda öğrenciler için hayata geçirdiği hizmetlerle Mersin, her geçen yıl öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerde üst sıralara yükseliyor. 2019’da listede 26. sırada yer alan Mersin, Başkan Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte yapılan hizmetlerle listede büyük bir sıçrama göstererek bu yıl 2. sıraya yükseldi.

Araştırma raporunda yer alan bilgiye göre, Türkiye’nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Mersin ve Ankara oldu. ÜniAr tarafından sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, “Bize göre üniversite şehri olmak sadece üniversite yönetimlerine bırakılmamalıdır. Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuya ilişkin stratejiler belirlemelidir. Şehir, şehrin yaşantısı ve kültürü üniversitenin başarısında ve üniversitenin üniversite olarak adlandırılmasında vazgeçilmez bir unsurdur” ifadelerine yer verildi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in her fırsatta dile getirdiği ‘Öğrenci Kenti Mersin’ Büyükşehir tarafından yapılan hizmetlerle her geçen gün öğrenciler için daha yaşanılabilir bir kent haline geliyor.

2019 yılından önce ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ listelerinde 29. sırada yer alan Mersin, Başkan Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan hizmetler ile öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir kent haline geldi. 2019’da ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ listesinde 26, 2020 yılında 23, 2022 yılında 18, 2023 yılında 13. ve 2024 yılında ise 2. sıraya yerleşen Mersin’in gösterdiği gelişme, Büyükşehir’in öğrenciler için hayata geçirdiği birbirinden güzel hizmetlerin göstergesi niteliğinde oldu.

Öğrencilere barınma ve beslenme imkanı, festivaller, her bütçeye uygun konsept kafeler, ucuz ulaşım, çalışma salonları, part-time iş olanakları sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi; öğrencilerin mutlu ve huzurlu olduğu ‘10 Numara Öğrenci Kenti Mersin’ için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

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