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Meral Akşener'in yüz ifadesi tartışma konusu oldu

Altılı masanın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde süren 5 saat süren toplantısının ardından ortak aday açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunun açıklanması sonrası Akşener'in yüz ifadesi tartışma konusu oldu.

07.03.2023 - 08:54 |
Meral Akşener'in yüz ifadesi tartışma konusu oldu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı belirleme aşamasında yaşanan fikir ayrılıkları ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması sonrası Akşener, 6'lı masadan kalkmış ve liderler hafta sonu 5'li bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bu gelişme sonrası Ankara kulislerinde hareketli saatler yaşandı. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti ve ziyaret sonrası İYİ Parti lideri Akşener masaya döndü. Bugün gerçekleşen toplantı sonrası ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduHaberin Tüm Görselleri

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