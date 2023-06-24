Meral Akşener'den CHP sözleri: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Akşener: Yapılamaz denilen her şeyi yaptık. İYİ Parti dengesi bozulan siyasetin su terazisidir. Milletimiz için yaşam odasıdır, birçıkış kapısıdır. İYİ Parti ergenekondur, malazgirttir. İYİ Parti mücadele ruhudur. Nobran yönetime mücadele edendir. İYİ Parti kolayı değil zoru seçendir. Nobranlara karşı buradayım diyenlerin partisidir. İYİ Parti, 'Ben olayım da Türkiye ne olursa olsun' diyen mandacıların değil, mandacılığa hayır diyenlerdir. İYİ Parti, bugündür yarındır, zengin ve mutlu bir Türkiye'dir. Şımarıkların değil, iftiracıların değil, kendinden başka kimseyi düşünmeyen egosantriklerin değil bu millet için hapse girmeyi göze alan cesurların partisidir.

İftira hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Hiçbir düşmanım benimle ilgili asla iddia etmedikleri pis iddialara şahit oldum. Allah bunu bana gösterdi ama bunu affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi! Vallahi affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz bu günlere koltuk sahibi olmak için gelemdik. Zengin olmak için gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı.

"BEN HESAP VERECEĞİM SİZ DE HESAP VERECEKSİNİZ"

Ben Meral Akşener. Ben oylarınızla genel başkan seçilen başka sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim. Beni parayla satın alabilen oldu mu? Bunu yapanlar kahrı perişan olsun inşallah. Kibirle kalplerimizi karartmadık. Makam sarhoşluğuna kapılmadık. Biz bugünlere milletimizim teveccühüyle geldik. Ağzımdan ben sözünü duymadınız, biz diye diye geldik.

Çocuğunun çikolata parasını koyduğunu iddia ettiler, bazısı, ben master paramı koydum dedi. Biz hanginizden para istedik? Hepiniz buradasınız. Meclis'e girdiniz, milletvekilleri para mı istedik sizden? Bugün sizden para mı isteniyor? Genel merkez yapıldı, 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana, bu parayı nereden buldun diye niye sormadınız? Nasıl buldun, nereden buldun niye demediniz? Çünkü sorumluluk almanız gerekiyordu doğru mu, kaçtınız. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının söylemediği laflarla karaladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. Millet iradesinin ölçüsü sandıktır. Sandığa gelmeden evvel parti içindeki sandıklardan konuşalım. Ben demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. Önce kurultayda blok liste yaptım, itiraz ettiniz. Sonra çarşaf yaptım, çarşaf listede seçilemeyenler su kouyuverdi.20 Eylül'de döndüm 100 kişilik bir yarı çarşaf yaptım onda da kimseyi mutlu edemedim ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultayla hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim siz de hesap vereceksiniz. Hesap verme yeridir. Öyle pislikler oldu ki günlerce uyuyamadım.

"15 VEKİL KUYRUK SİYASETİNE MAL OLDU"

Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o savaşa girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugündür 15 vekilin diyetini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü. Ben kendimi çok aşağılanmış, çaresiz hissettim. Çünkü savaşmadık ben savaşı, mücadeleyi severim. Ben kellemle top oynamayı çok severim ama yapamadık. 15 vekil bize kuyruk siyasetine mal oldu.Ama eğriye eğri, doğruya doğru... Bu, Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu işbirliğinin, CHP'ye sahada bulunan her renkten insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdik.

Sonra bir şey yaptık. Belki de bir borç ödemeydi bilmiyorum. Koray Aydın'ın önerisi... Başarısızlık varsa benimdir. Demokrasi mi diyorsunuz. Şimdi öğreneceğiz hep birlikte. Demokrasinin gereklilikleri, sonuçları var.

Kılıçdaroğlu'na randevu aldık gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz... İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç biz hariç herkes kazanmayı sağladı, biz hariç. İYİ Parti milletin partisidir.

Sonra, Seçim geldi. Şimdi seçim için, demokrasi konusunda çok hassasız ya... Demokrasi hassasiyeti yüksek, bugün bize hakaret edenlere söylüyorum. Ne istiyorsunuz kardeşim, saygısızlar, saygısızlar. Ne istiyorsunuz? Bundan sonra partimize saygısızlık eden zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben.

Bizim siyasetimizde mazeretlere yer yoktur. İYİ Parti olarak bizim baktığımız çerçeve milletin sesini duymaktır.

Biz dünün prangalarından sıyrılıp ileriye bakmaya devam edeceğiz.

SEÇİMLERİN KAYBEDİLMESİ

Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. Pek çok sebep sayılabilir. Önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Önce Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler, kanaat önderleri, elitler... Birden bire olağan şüpheli Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız o yüzden seçim kaybedilmiş. 54 noktada bizzat çalıştık. İnsafınız kurusunuz. Anladım eşitlemeye çalışıyorsunuz. Aynı İstanbul'da kazandıranın HDP dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyoru. Bunlara alışmalısınız. Bundan sonra birinci önceliğimiz partimize aidiyettir. Bizim medyamız yoktur. Muhalif medya da bizim değildir. Önemli olan reytingtir. Bizim üzerimizden reytingler artmaktadır. Bize yanlış yapmanın hiçbir yaptırımı yoktur.

Bizim pergelimizin konduğu yer Anadolu'dur. Sadece milletimizdir pergelimizin konduğu yer. Evet kardeşim sorumluluğu alıyorum. Ne kadar büyük bir insanmışım ki cumhurbaşkanının kazanması da kazandırılmaması da benim yüzümdenmiş. Aldım kabul ettim başıma koydum. Bir dahaki sefere söz kazandıracağım.

İYİ Parti hakikate kulak tıkamaz.

İYİ Parti sadece milletin olduğu yerde durur. Çünkü biz nefsine yola serenleriz. Biz filler çoğalsa da ebabilden ümit kesmeyenleriz.