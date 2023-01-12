Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Şahin ayrıca, Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 12.01.2023 tarihinde hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan tetkiklerde sorun tespit edilmemiştir. 13.01.2023 tarihinde taburculuğu planlanmıştır.

AKŞENER'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Akşener'in doktoru sağlık durumunda endişe edecek bir durumun olmadığını belirterek, "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener’i hastanede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.