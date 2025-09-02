GAZETE VATAN ANA SAYFA
Memurun anne babası yeşil pasaport alabilir mi?

02.09.2025 - 15:06
Memurun anne babası yeşil pasaport alabilir mi?

Bir memurun annesi ve babası yeşil pasaport alabilir mi sorusunun cevabı ve tüm bilinmesi gerekenler.

Bir memurun anne ve babası, sırf memurun çocuğu oldukları için yeşil (hususi) pasaport alamaz.

Yeşil pasaport hakkı, belirli şartları taşıyan kişilere ve onların yakın aile fertlerine (eş ve çocuklarına) özeldir. Maddeleri özetleyerek açıklayalım:

 

Kimler kendi hakkıyla yeşil pasaport alabilir?

 

  • Eski milletvekilleri ve bakanlar,
  • Belirli yüksek derecelerde (1, 2, 3) çalışmış veya bu derecelerden emekli olmuş devlet memurları,
  • Belediye başkanları (görev süreleri boyunca),
  • Özelleştirilen bazı banka ve Türk Telekom çalışanlarından belirli şartları taşıyanlar.

 

Kimler bu kişilerin yakınları olarak yeşil pasaport alabilir?

 

Yukarıdaki şartları sağlayan kişilerin:

  • Eşleri
  • Reşit olmayan çocukları
  • 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan, bir işte çalışmayan ve öğrenimine devam eden çocukları (üniversite öğrencileri dahil)
  • Her yaştan, evli olmayan, çalışamayacak derecede engelli olan ve bakıma muhtaç çocukları

Sonuç:

Görüldüğü gibi, yeşil pasaport hakkının ebeveyne (anne-babaya) veya diğer uzak akrabalara (kardeş, hala, dayı vb.) genişletildiği durumlar mevcut değil. Hak sadece pasaport sahibinin eşine ve çocuklarına tanınmıştır.

