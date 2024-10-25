Melek Zeynep Bulut “Duo” ile Londra Tasarım Festivali’nin kapanışını yapıyor

Melek Zeynep Bulut’un “Duo” (İki) adlı eseri, 28 Ekim’de Londra Tasarım Festivali’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eser Birleşik Krallık’ta yer alan, doğu ve batı yarımkürelerinin birleşimi, Başlangıç Meridyeni olarak kabul edilen ve Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Greenwich’te, ikonik Painted Hall’de sergilenecek.

Londra Tasarım Festivali, festivalin kapanışını 2024 yılının Landmark Projeleri’nden de biri olarak yayınlanan “Duo” adlı eseri ile Melek Zeynep Bulut’un yapacağını duyurdu. Sanatçının kısa sürede üç uluslararası ödülün sahibi olan ve çok ses getiren “Açık Anıtlar” serisinin bir parçası niteliğinde de olan “Duo”, dualite kavramını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Melek Zeynep Bulut’un üretimlerinde karşımıza çıkan duyusal ve ziyaretçiyi esere dahil eden mekân, kent deneyleri “Duo”da da kendini gösteriyor.

Eser temel bir mimari unsur olan tonoz, ancak bu tonoz mikrofonlar, reflektörler, akrilik yansıtıcılar, ışığın kurgusu ve seslendirmelerle çok duyulu bir sahne hâline geliyor ve ziyaretçi ile şekilleniyor. Eserin ikonik Painted Hall’a yerleşimi “mekân içinde ikinci bir mekân” olarak kurgulanıyor ve bununla içinde var olduğumuz bedeni bir çeper kavram olarak tekrar ele almaya güçlü bir atıf yapıyor. Bu çok duyulu tonoz, mekânda asılı bir deri gibi hareket ediyor ve ağır kavramları hafif, ahenkli hâle getiriyor. Dualite kavramını bir karşıtlık değil, birleşme, bütünleşme olarak ele aldığını ifade eden sanatçı; eseri, fizik ve algı kurallarını ironik hâle getirerek, insanlık var olduğundan bu yana temel bir soru olan madde ve anlam karşılaştırmasını üst ve bütünleştiren bir yaklaşım olarak nitelendiriyor.

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Londra Tasarım Festivali, uluslararası yeteneklere odaklanarak, “yaratıcılık, yenilik ve dünyamızı şekillendirmek için tasarımın gücünü” kutlamayı hedeflediği yeni bir misyonu ağırlıyor. Yaratıcı yetenekleri şehrin simge yapıları ile buluşturan festival, yüzbinlerce ziyaretçiyi ve onlarca ülkeyi ağırlayan, dünyanın en önde gelen tasarım festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Festivalin Landmark projelerinden biri Melek Zeynep Bulut imzalı “Duo”, sanatçının deneysel mekân kurgusu pratiğinin bir uzantısı olarak dünya sahnesinde karşımıza çıkıyor. Festival; Bentley, Victoria&Albert Müzesi, Mayor of London gibi önemli oluşumların ev sahipliklerinde gerçekleşiyor.