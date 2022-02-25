Mehmet Ali Çelebi istifa mı etti, neden? Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'ninm TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü. Mehmet Ali Çelebi neden istifa etti? Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Ali Çelebi neden istifa etti?

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisindeki görevlerini bıraktığını açıklayan Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, bugün parti üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'ni eleştirdi. Çelebi, "Israrlı uyarılarıma rağmen 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.



Partinin kurucuları arasında yer aldığını anımsatan Çelebi, "Partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1’incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Mehmet Ali Çelebi cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmış olan Mehmet Ali Çelebi, PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.