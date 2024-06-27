Meclis ne zaman tatile giriyor? Bu yıl Meclis ne zaman kapacak, Meclis tatili olacak mı, çalışmalara devam edilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuların gündemde olması nedeniyle Meclis'in kapanış tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre TBMM 1 Temmuz günü tatile girer. Ancak konuların görüşmeleri uzaması durumunda tatil tarihi ileri bir zamana ertelenebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer verdi: ''Meclis'imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var. Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse son dönemde sıkça basında yer alan öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.

AK Parti grubumuzun, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile işbirliği ve eşgüdüm içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.''

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Meclis ne zaman tatile giriyor, bu yıl Meclis tatile girmeyecek mi?

TBMM’nin 1 Temmuz’da tatile girmesiyle ilgili karar iptal edildi. Resmi Gazete’deki karara göre Meclis çalışmaya devam edecek.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran 2024 tarihli 95'inci Birleşimi'nde karar verildi.