Meclis ne zaman tatile giriyor 2024? Meclis tatile girecek mi 2024?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 31 Mart yerel seçimleri öncesi tatile girecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM'nin yerel seçimler öncesinde mart ayının ilk haftaları tatile girmesi öngörülüyor, ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TBMM, sağlık sektöründe önemli bazı düzenlemeleri hayata geçirdi. Sözleşmeli sağlık personeli sayısını 36 bine çıkaran bir yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme ile sağlık alanında personel ihtiyacı olan bölgelerde daha fazla sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Ayrıca, ebelerin görev tanımı genişletilmiş, yeni mezun diş hekimlerinin bağımsız muayenehanelerde çalışabilmesi sağlanmış ve yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreçleri kolaylaştırılmıştır.

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