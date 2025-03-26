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GündemMecidiyeköy'de vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı
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Mecidiyeköy'de vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

26.03.2025 - 11:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Mecidiyeköy'de vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol’un, kendilerinin ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Saldırıda Akyol ağır yaralanırken, restoranda bulunan Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Mecidiyeköyde vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mecidiyeköyde vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

'CEHENNEM MELEKLERİ' GRUBU LİDERİNİN SAĞ KOLU

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol’un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol’un geçmişte Almanya Köln’de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Mecidiyeköyde vurulan şahsın suç örgütü lideri Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

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