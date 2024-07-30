(MEB il içi tayin 2024) İl içi atama sonuçlarını açıklayan iller hangileri, il içi atama sonuçlarına nasıl bakılır?
İsteğe bağlı 2. il içi atama sonuçları tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi atama başvuruları 23-26 Temmuz tarihleri arasında MEBBİS ve e-Devlet üzerinden alınmıştı. MEBBİS üzerinden açıklanacak olan il içi atama 2.tayin sonuçları merakla sorgulanıyor. Peki, İl içi atama sonuçlarını açıklayan iller hangileri, il içi atama sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MEB il içi tayin 2024 hakkında merak edilen detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi atama sonuçları 30 Temmuz günü duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında MEBBİS üzerinden sorgulanabiliyor olacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme GirilerekAtama Kararnamelerinin Oluşturulması 30-31 Temmuz tarihlerinde olacak ve görevden ayrılma işlemleri de 1 Ağustos günü gerçekleşecek.
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.
İL İÇİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ TAYİN NASIL YAPILACAK?
- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecektir.
- İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.