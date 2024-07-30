(MEB il içi tayin 2024) İl içi atama sonuçlarını açıklayan iller hangileri, il içi atama sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi atama sonuçları 30 Temmuz günü duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında MEBBİS üzerinden sorgulanabiliyor olacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme GirilerekAtama Kararnamelerinin Oluşturulması 30-31 Temmuz tarihlerinde olacak ve görevden ayrılma işlemleri de 1 Ağustos günü gerçekleşecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.

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İL İÇİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.



Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.



İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ TAYİN NASIL YAPILACAK?