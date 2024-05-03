Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı: Er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Er adayları, celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR

e-Devlet Girişi: e-Devlet sistemine bireysel şifreleriniz ile giriş yapın.

Milli Savunma Bakanlığı Sekmesi: Ana sayfada yer alan "Askerliğim" sekmesine tıklayın ve sınıflandırma sonuçlarınızı görüntüleyin.

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Askerlik Şubeleri: Alternatif olarak, yerel askerlik şubelerinden de sınıflandırma sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ:

Yedek Subay/Astsubay ve Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024

Yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabilir.