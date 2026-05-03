Mayıs ayında kar yağışı! Her yer bembeyaz oldu

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı 2 dereceye düşerken, yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 1500 rakımlı Kocayayla geçidi mayıs ayında beyaza büründü.

Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yaz lastiği takılı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, trafik akışını sağlamak için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekliyor.