Mayıs ayında 4 metre kar yağışı! Yollar kapandı, vatandaşlar şaşkına döndü

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası’nda, Kırklar Dağı’nda yürütülen yoğun çalışma sonucunda, 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi’ne ulaşımı sağlayan yol ulaşıma açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mayıs ayında da zorlu doğa koşullarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Ekipler, Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Kırklar Dağı’nda ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen ve bölge halkı için önemli bir ziyaret noktası olan Kırklar Mescidi’ne ulaşımı sağlayan yolda iş makineleriyle kar küreme çalışması yapan ekipler, yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyerek, yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. Karla kaplı güzergâhın ulaşıma açılmasıyla birlikte, hem yaylaya çıkan vatandaşların ulaşımı kolaylaştı hem de Kırklar Mescidi’ne ulaşan vatandaşlar Cuma namazını kılma imkânı buldu.

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Büyükşehir Belediyesi yetkililerince, bölgedeki çalışmaların mevsim şartlarına göre sürdürüleceğini belirtirken, özellikle yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarının devam edebileceğini ifade edildi.