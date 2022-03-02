Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Bilim Kurulu bugün toplanıyor, gündeminde ki en önemli maddesi ise maske yasağı. Bulaş hızını azaltmak ve koronavirüsün olumsuz etkilerini önlemek için uygulanan tedbirlerden biri olan maske zorunluluğuna yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağını söyleyince, maske yasağı konusu gündeme geldi.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske yasağı henüz kalkmadı, karar bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı kararıyla netlik kazanacak.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüsle mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşuluyla maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya’da, Kore’de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca daha sonra da sosyal medya hesabı üzerinden “SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!” açıklamasını paylaştı.





