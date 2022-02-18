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GündemMaske kalkıyor mu, maskeler ne zaman çıkacak? Son dakika maske takma zorunluluğu açıklaması!
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Maske kalkıyor mu, maskeler ne zaman çıkacak? Son dakika maske takma zorunluluğu açıklaması!

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın maske açıklaması sonrası vatandaşlar maskelerin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Salgınla mücadelede yeni yol haritası önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacak. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın maske açıklaması…

18.02.2022 - 08:51 |
Maske kalkıyor mu, maskeler ne zaman çıkacak? Son dakika maske takma zorunluluğu açıklaması!

Maskeler ne zaman çıkacak, maske kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla, Türkiye’de de maskeler kaldırılacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

MASKELER KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Koca, maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bilgi bir sonraki haftau işaret etti.

Bakan Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." İfadelerini kullandı.

"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”

"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN TAMAMINDA UYGULANACAK"

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."

Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.

 

 

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