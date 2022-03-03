Maske, HES kodu yasakları kaldırıldı! Okul, yolculuk, Avm'lerde yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de iki yıl önce ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart tarihine günler kala Omicron varyantının etkisi gözetilerek pandemide girilen yeni dönemdeki düzenlemeleri açıkladı. Yüksek vaka sayıları sebebiyle bir hafta rötarlı yapıldığı değerlendirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Koca, yeni dönemin detaylarını şöyle sıraladı:

1- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz.

3- Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.

4- Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluş girişte HES kodu istemeyecek.

5- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

6- Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıf kapanmayacak. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli olacak. Eğitim devam edecek.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

MÜCADELE AŞIYLA VERİLECEK

Nihayet beklediğiniz gibi kısıtlamalardan çok, serbestliklerden bahsedeceğiz. Şu anda salgının, Türkiye’de toplumsal hayatı çok daha az etkilediğini vurgulamak isterim. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi birçok uygulamada değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Kovid-19 ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. Bununla birlikte geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üstüne ve bağışıklığı baskılanan kişilere dağıtımına başladık. Şükür ki normale dönüşün eşiğine gelmiş durumdayız. Salgınla toplum olarak kısıtlamalarla mücadele döneminden, bireysel koruma aşamasına geçtik. Maske konusunda bence prensip şudur; hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

MÜZİK YASAĞI KALKACAK

(Pandemi gerekçesiyle getirilen 00.00’dan sonra müzik yasağı) İçişleri Bakanlığı çalışma yapacak. Müzik yasağıyla ilgili Kurul’un bir kararı yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.

DÖRDÜNCÜ HATIRLATMA DOZU

(Aşıda 4. doz açılması) Şu an dördüncü doz ile ilgili Bilim Kurulu kararı olmadı. Ama dördüncü doz gerekecekse riskli ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için belki düşünülebilir. (İzolasyon süreci değişti mi?) Kovid’li hastaların izolasyonu 7’nci günden sonra semptom yoksa bitiyor. Karantinayı aşılı ise temaslı olanlara zaten uygulamıyoruz.

SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE

(Özlük hakları) Maaşlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile çalışmalar var. Emeklilikle ise 3600 ek gösterge ile bütün kamu ile ilgili bir çalışma söz konusu. Beklentimiz, hekimlerin de hakimlere benzer bir şekilde korunması. Bunun dışında şiddetle ilgili Adalet Bakanımızla birlikte 3 aydır devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldik. Bu çalışmaların uzun sürmeyeceğini ifade ediyorum.

‘Yeni kararlar mutabakatla alınmadı’

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu’nun yeni kararlarının mutlak mutabakatla alınmadığını belirtti. Koca, “Bilim insanlarımızdan kararı erken bulanlar da var. Birçok bilim insanı ise aldığımız inisiyatifi destekliyor” dedi.

Vefatlarda yaş ve ek hastalık etkili

Bakan Koca, Kovid-19’a ilişkin bazı yoğun bakım ve vefat verilerini de paylaştı. Buna göre Omicron varyantıyla birlikte; son aylarda vefat edenlerde yaş ve ek hastalığı olanların sayısı giderek arttı. Hiçbir ek hastalığı olmadan hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 63 olurken, bunlar vefatların yüzde 7,8’ini oluşturdu. Kalan yüzde 92,2 ise en az iki hastalığı olup vefat edenler olurken, bu grubun yaş ortalaması ise 77 olarak gerçekleşti. Vefat yaş ortalaması Delta varyantının etkili olduğu 2021’in mayıs ayında ise 68’idi.

189 can kaybı 56 bin 780 vaka

Türkiye’de dün yapılan 407 bin 536 Kovid-19 testinden 56 bin 780’i pozitif çıktı. 189 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 68 bin 268 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,12, birinci doz aşı oranı yüzde 92,95 olarak kayıtlara geçti. Toplam aşı miktarı ise 145 milyon 801 bin doza yükseldi.

Sosyal etkinliklere MEB’den izin çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020’de tedbiren iptal edilen, öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklere izin verileceğini açıkladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek” denildi.