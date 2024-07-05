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Marul Kafa’nın annesi öldü mü, Mehmet Yıldırım’ın (Marul Kafa) annesi neden öldü? Cenaze töreni bilgileri

TikTok ve Instagram'da ürettiği içeriklerle fenomen haline gelen ve 1.2 milyon takipçi sayısına ulaşan 'Marul Kafa' lakaplı Mehmet Yıldırım’ın annesi hayatını kaybetti. Peki, Mehmet Yıldırım’ın (Marul Kafa) annesi neden öldü?

05.07.2024 - 17:31 |
Marul Kafa’nın annesi öldü mü, Mehmet Yıldırım’ın (Marul Kafa) annesi neden öldü? Cenaze töreni bilgileri

Videolarla fenomen olan 'Marul Kafa' lakaplı Mehmet Yıldırım, nisan ayında annesi Havva Yıldırım'ın 4'üncü evre akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Peki, Marul Kafa’nın annesi neden öldü?

Annesinin tedavi süreci hakkında zaman zaman bilgi veren Yıldırım annesinin kemoterapi ve immünoterapi aldığını belirterek bu süreçte takipçilerinden sık sık dua istedi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Son dönemde durumu ağırlaşan Havva Yıldırım, bir süredir yoğun bakımdaydı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla güldüren Mehmet Yıldırım'dan acı haber geldi.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Mehmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:

Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı’na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

Marul Kafa’nın annesi öldü mü, Mehmet Yıldırım’ın (Marul Kafa) annesi neden öldü Cenaze töreni bilgileri

 

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