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Marmaray'da raylara atlayarak tren altında kalan kadın hayatını kaybetti

Marmaray Tuzla istasyonunda raylara atlayarak trenin altına kalan bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

13.01.2022 - 16:47 |
Marmaray'da raylara atlayarak tren altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 13.18 sıralarında Marmaray Tuzla İstasyonunda meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Tuzla istasyonuna yaklaştığı esnada iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, trenin önüne atladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

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