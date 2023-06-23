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Marmara'da pusula denizanası tehdidi!

Yaklaşık 6 yıldır Marmara'da dalış yapan İsa Şahintürk, 20 Mayıs'ta YouTube kanalına yüklediği videosunda rastladığı pusula denizanasına dikkat çekiyor. Videonun başlığı “Yüzerken görürseniz KAÇIN” şeklinde. Peki genellikle sıcak iklimlerde görüldüğü uzmanlarca ifade edilen bu tür Marmara'da ne arıyor? Marmara'da denizanası popülasyonu artıyor mu?

23.06.2023 - 08:46 |
Marmara'da pusula denizanası tehdidi!

Bu artışta insan faktörü ne kadar rol oynuyor? Bir pusula denizanası ile temas ettiysek ne yapmamız gerekiyor?

Sorularımızı yanıtlayan Şahintürk artışı öncelikle denizanasını popülasyonunu kırabilecek balık sürülerinin toplanmasına ve bu nedenle “meydanın zehirli balıklara, denizanalarına kalmış olmasına” bağlıyor. Bu sebeple denizanalarının daha rahat ürediğini söyleyen Şahintürk, Marmara'nın bir iç deniz olmasına da dikkat çekiyor:

“Ve Marmara bir iç deniz. Burada atık suların fazla oluşu, yani gıda atığının fazlalığı, buna bağlı olarak balıkların azlığından dolayı plankton sayısında da artış olunca denizanaları daha fazla üreme fırsatı buldu ve sayıları artıyor.”

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