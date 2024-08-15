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Marmara'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Yalova'nın Armutlu ilçesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, Gemlik Körfezi'nde yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

15.08.2024 - 07:50 |
Marmara'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti. AFAD'ın verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi.

'Armutlu Depremi Hakkında' Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi.

Marmarada korkutan deprem AFAD duyurdu

Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu depremin tipi ise 'MW' olarak kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.

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