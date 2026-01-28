Marmara'da alarm! Şap hastalığı baş gösterdi

Edinilen bilgilere göre, hastalığın tespit edilmesinin ardından bölgede karantina çalışmaları başlatılırken, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu bölgeden canlı hayvan çıkışları yasaklandı.

Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Marmara Adası'nın tamamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını, ancak hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabildiğini vurguladı.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasının sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde atlatılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.