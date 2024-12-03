Marmara Üniversitesi’nden bir ilk: Engelleri Aşanlar Ödül Töreni

Marmara Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak düzenlenen "Engelleri Aşanlar Ödül Töreni" büyük ilgi gördü. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Özgenç Pek ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın öncülüğünde düzenlendi. Törende, Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Galatasaray Scouting Direktörü Emre Utkucan, engelli milletvekili Serkan Bayram, ilk otizmli radyocu Muhammed Emirhan Güngör, engelli TEDx konuşmacısı Cem Robert Osborn, dünyanın ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ve Türkiye’nin ilk engelli kadın muhabiri Gökçe Tümer gibi başarılı isimlere ödülleri Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt tarafından verildi.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIK ŞART!

Etkinlikte açılış konuşması yapan Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Özgenç Pek, “Marmara Üniversitesi olarak, ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerimizi topluma fayda sağlayacak, geleceğin güvencesi bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim ve toplumsal fayda inancımız, temel değerlerimiz arasında yer almakta ve bu misyonla yolumuza kararlılıkla devam etmekteyiz. Hak temelli bir eğitim anlayışında, fırsat eşitliği her zaman önceliğimizdir ve bu amaç doğrultusunda çabalarımızı sürdürmekteyiz. İnsan onuru ve değerine yönelik bu bilincin küçük yaşlardan itibaren tutum haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, toplumun her bireyine ulaşabilen ve bu konuda etkili bir araç olan medyanın rolüne ve gücüne, bu yılki 2024 Dünya Engelliler Günü etkinliğimizde dikkat çekmek istedik” dedi.

Haberin Devamı

EĞİTİMDE ENGELLERİ AŞMALIYIZ!

Daha sonra konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Üniversiteler, topluma yön veren, vizyon kazandıran ve geleceğin inşasına katkı sağlayan bilim ve eğitim kurumlarıdır. Marmara Üniversitesi olarak, köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal kimliğimizle, toplumsal fayda sağlama misyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kapsayıcılığı sağlamak adına mekânsal ve bilişim erişilebilirliğini artırmak, eğitimde bütünleştirici düzenlemeler yapmak, çalışanlarımız için makul uyumlaştırma sağlamak, toplumsal katkı projeleri gerçekleştirmek ve sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemek gibi alanlarda öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Kurt, “Bu çalışmalarımız, Yükseköğretim Kurulu Engelsiz Üniversiteler Bayrak ve Nişan Yarışması’nda kazandığımız 46 ödül ve BİLTEVT Engelsiz Erişim Eğitim Ödülleri ile tescillenmiştir. Daha da ileriye gitmek adına, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, özellikle eşitsizliğin giderilmesi, nitelikli eğitim sağlanması ve sağlıklı, kaliteli bir yaşamın desteklenmesi ilkelerini rehber edinerek çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz” dedi.

Törenden sonra, "Anlatılarla Güçlenmek: Medyada Kapsayıcı Temsil" başlıklı bir söyleşi yapıldı. Gökçe Tümer ve Haluk Kesim’in katıldığı bu söyleşide, engellilikle ilgili haberlerin yalnızca reyting kaygısıyla değil, toplumsal bilinci artırıcı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, engelli bireylerin medya aracılığıyla daha geniş bir kapsayıcılıkla temsil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

ENGELLİ BİREYLERİ MEDYADA DAHA GÖRÜNÜR KILMALIYIZ!

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Yeni Medya Kulübü ve Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, etkinliğin önemine vurgu yaparak; “Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Yeni Medya Kulübü ve Engelsiz Marmara Kulübü olarak düzenlediğimiz "Engelleri Aşanlar Ödül Töreni" ve "Anlatılarla Güçlenmek: Medyada Kapsayıcı Temsil" etkinliği, yalnızca engelli bireylerin başarılarını görünür kılmakla kalmamış, aynı zamanda medyada kapsayıcı temsilin önemini bir kez daha gündeme taşımıştır. Bu organizasyonla, engelli bireylerin hayatın her alanında nasıl büyük başarılar elde edebildiklerini, topluma sağladıkları katkıları ve toplumun bu bireylere yönelik sorumluluğunu vurgulamayı hedefledik. Özellikle, medya aracılığıyla engelli bireylerin doğru ve bütüncül bir şekilde temsil edilmesinin, toplumsal bilincin artırılması için taşıdığı kritik role dikkat çektik.” dedi.

Haberin Devamı

Bu etkinlikte, hem ödül töreni hem de söyleşi ile farklı bir farkındalık boyutu oluşturmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Kırık; “Marmara Üniversitesi çatısı altında bu çalışmayı organize eden birimler olarak, toplumsal fayda sağlayan ve fırsat eşitliğini güçlendiren etkinliklerin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Etkinlikte vurguladığımız gibi, toplumda önyargıları kırmanın yolu, engelli bireylerin başarı hikayelerini görünür kılmak ve medyada kapsayıcı bir temsil dili geliştirmekten geçiyor. Bu tür organizasyonların, toplumun her kesimine ulaşarak eşitlik, erişilebilirlik ve toplumsal dayanışma bilincini artıracağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.