Marmara Üniversitesi Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları açıklandı!

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) desteğiyle hayata geçirilen ve Marmara Üniversitesi'nin koordinasyonunda ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin katkılarıyla düzenlenen Veri Analizi Okulu, veri bilimi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu program, veri analizi, istatistik ve yapay zekâ gibi disiplinlerde teorik bilgiyi pratik becerilerle birleştirerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyor. Akademi, kamu ve özel sektör arasında bilgi akışını hızlandırarak yenilikçi çözümlerin üretilmesine zemin hazırlıyor.

Veri Analizi Okulu, Yükseköğretim Kurulu’nun öncülüğünde başlatılan, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün koordinasyonunda yürütülen bir eğitim programıdır. Programın temel amacı; veri analizi, istatistik ve yapay zekâ alanlarında kuramsal bilgi ile uygulamalı becerileri bütünleştirerek ülkenin bilimsel üretkenliğine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi dolaşımını hızlandırmayı ve Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümlerin üretilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Veri Analizi Okulu eğitim modülleri nedir?

Eğitim programı, katılımcıların farklı disiplinlerdeki uzmanlaşma ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış altı ayrı modülden oluşuyor. Her modül, teorik altyapıyı pratik uygulamalarla birleştiren bir müfredata sahip.

Temel İstatistik: İstatistiksel okuryazarlık, veriye dayalı düşünme ve analitik yorumlama yetkinliklerini geliştirmeyi hedefler.

İstatistiksel okuryazarlık, veriye dayalı düşünme ve analitik yorumlama yetkinliklerini geliştirmeyi hedefler. Panel Veri Analizi: R programlama dili kullanılarak çeşitli regresyon modellerinin anlaşılması ve uygulanması üzerine odaklanır.

R programlama dili kullanılarak çeşitli regresyon modellerinin anlaşılması ve uygulanması üzerine odaklanır. Psikometri: Psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının güvenirliği ve geçerliliği üzerine yoğunlaşır, Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi modern modellemelerle uygulamalar yapılır.

Psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının güvenirliği ve geçerliliği üzerine yoğunlaşır, Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi modern modellemelerle uygulamalar yapılır. Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Python üzerinden Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılacağını öğretir.

Python üzerinden Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılacağını öğretir. Dijital Beşerî Bilimler: Tarih, edebiyat, felsefe gibi beşerî bilimler alanlarına metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama gibi sayısal analiz becerileri kazandırır.

Tarih, edebiyat, felsefe gibi beşerî bilimler alanlarına metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama gibi sayısal analiz becerileri kazandırır. Yapay Zekâ: Denetimli ve denetimsiz öğrenme modelleri, üretken yapay zekâ ve Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerinden uygulamalı analizler gerçekleştirilir.

Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları açıklandı mı?

Evet, Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları, takvimde belirtildiği gibi 15 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Başvuru sahipleri, sonuçlarına Marmara Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilir.

Veri Analizi Okulu eğitim süresi ne kadar?

Veri Analizi Okulu'nun eğitim süresi toplam yedi aydır. Program, 1 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Nisan 2026 tarihinde sona erecektir. Program kapsamındaki her bir eğitim modülü, yaklaşık 85 saatlik çevrim içi eğitimden oluşuyor. Eğitim sürecinde katılımcıların ilerlemesini desteklemek amacıyla aylık ödevler ve düzenli quizler uygulanacaktır.