Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor: Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem!
28.04.2025 - 13:46Güncellenme Tarihi:
İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamada saat 12.58'deki depremin büyüklüğü 3.6 olarak aktarıldı.
İstanbul'da 6.2'lik sarsıntıyla başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.58'deki depremin büyüklüğü 3.6 olarak aktarılırken, derinlik ise 3.8 kilometre olarak belirtildi.