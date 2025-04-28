Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor: Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 6.2'lik sarsıntıyla başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.58'deki depremin büyüklüğü 3.6 olarak aktarılırken, derinlik ise 3.8 kilometre olarak belirtildi.