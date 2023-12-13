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Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

13.12.2023 - 23:22 | | İHA
Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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