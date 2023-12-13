Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
13.12.2023 - 23:22 | | İHA
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km
Detay:https://t.co/d233lsaRbE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi