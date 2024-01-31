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Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

31.01.2024 - 15:13 |
Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göreverilerine göre saat 13.17'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı.

 

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    Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem