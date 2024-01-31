Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kayıtlara geçti.
31.01.2024 - 15:13 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göreverilerine göre saat 13.17'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 31, 2024
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/pYKSdeYuRv
31.01.2024, 13:17:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.4 km#Kandilli