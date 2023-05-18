Marmara Adası açıklarında karaya oturan gemi, 3 saatte kurtarıldı
Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı.
18.05.2023 - 13:16 | | DHA
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden 'Princess Wafya' isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, dün saat 08.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkisinde karaya oturdu. Kaptanın ihbarı sonrası KEGM'ye ait römorkör bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması ile kurtarılan gemi, güvenli bölgeye alındı.