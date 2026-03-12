Mardin'de ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu olayında yeni gelişme

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.03.2026 - 00:09

Kaynak: İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu olayında ilk etapta intihar şüphesi üzerinde durulurken, ön otopside darp izlerine rastlanması üzerine ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesi gelmesi üzerine aile bireyleri 16 yaşındaki Zuhal S.'nin odasına girdi. Yakınları, çocuğu kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zuhal S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zuhal S.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan ön otopside, ateşli silah yarasının yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı genişleten güvenlik güçleri, ismi açıklanmayan ağabeyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun, gözaltındaki şüphelinin ifadesi ve kesin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

