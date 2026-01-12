Mardin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Mardin'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13 Ocak Salı günü Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görev yapan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.