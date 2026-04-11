Mardinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
11.04.2026 - 22:28Güncellenme Tarihi:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.