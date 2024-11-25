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Mardin’de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü! Yaralılar var

Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde enkaz altında kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

25.11.2024 - 08:21 | | DHA
Mardin’de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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