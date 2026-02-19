Mardin ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

On bir ayın sultanı, 2026 yılında kapımızı çalarken, Mardin’de de ilk iftar sofraları için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayının ilk orucunu açmaya hazırlanan binlerce Mardinli vatandaş, "Mardin’de bugün iftar saat kaçta?" ve "Mardin akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına araştırmaya başladı.

MARDİN İLK İFTAR SAATİ: 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Mardin'de ilk iftar vakti:

Mardin İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:07

Mardin Sahur Vakti (İmsak): 05:35

Mardin Yatsı / Teravih Ezani: 19:22

Mardinli vatandaşlar, yılın ilk orucunu saat 18:07'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açacaklar.

MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)