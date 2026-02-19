GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mardin ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan'ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

19.02.2026 - 14:36
Mardin ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

Mardin'de 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günü büyük bir heyecanla karşılanıyor. Mardin’de yaşayan vatandaşlar, "Mardin'de bugün iftar saat kaçta?" ve "Oruç ne zaman açılacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2026 Mardin Ramazan imsakiyesi ve merak edilen tüm detaylar...

On bir ayın sultanı, 2026 yılında kapımızı çalarken, Mardin’de de ilk iftar sofraları için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayının ilk orucunu açmaya hazırlanan binlerce Mardinli vatandaş, "Mardin’de bugün iftar saat kaçta?" ve "Mardin akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına araştırmaya başladı.

MARDİN İLK İFTAR SAATİ: 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Mardin'de ilk iftar vakti:

  • Mardin İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:07
  • Mardin Sahur Vakti (İmsak): 05:35
  • Mardin Yatsı / Teravih Ezani: 19:22

Mardinli vatandaşlar, yılın ilk orucunu saat 18:07'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açacaklar.

MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)

TarihGünİmsak (Sahur)İftar (Akşam)Yatsı
19 Şubat 2026Perşembe05:3518:0719:22
20 Şubat 2026Cuma05:3318:0819:23
21 Şubat 2026Cumartesi05:3218:0919:24
22 Şubat 2026Pazar05:3118:1019:25
23 Şubat 2026Pazartesi05:3018:1119:26

 

