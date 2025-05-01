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Manisa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

01.05.2025 - 17:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

Manisa’nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğünde yağan dolu ve kuvvetli sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Şiddetli yağış sonucu Manisa'nın Kula ilçesinde bazı evlerin bodrum katları ile apartman otoparklarını su bastı. Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapmaya çalışırken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde müdahalelerini sürdürüyor.

Manisada misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

Kısa sürede sele dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı araçlar suya gömüldü. İlçede altyapının yetersiz kaldığı noktalarda taşkınlar meydana geldi.
Yaşanan afetin ardından zararın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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