Manisa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

Şiddetli yağış sonucu Manisa'nın Kula ilçesinde bazı evlerin bodrum katları ile apartman otoparklarını su bastı. Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapmaya çalışırken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde müdahalelerini sürdürüyor.

Kısa sürede sele dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı araçlar suya gömüldü. İlçede altyapının yetersiz kaldığı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

Yaşanan afetin ardından zararın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.