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Manisa'da mermer ocağında su dolu çukura düşen kuzenler can verdi!

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukurda kuzeni Kadir Kaya (13) ile boğulan Yusuf Eyüp Kaya’nın (12) ailesinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

20.01.2025 - 13:21 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)-
Manisa'da mermer ocağında su dolu çukura düşen kuzenler can verdi!

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti. Caberburhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı.

Manisada mermer ocağında su dolu çukura düşen kuzenler can verdi

Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Manisada mermer ocağında su dolu çukura düşen kuzenler can verdi

Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

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Manisada mermer ocağında su dolu çukura düşen kuzenler can verdi

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