Manisa'da 31 Mart'ta kazanan partiler ve isimler: Yerel seçim sonucu: Manisa Büyükşehir ve ilçelerde hangi partiler ve isimler kazandı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bazı şehirlerde kıran kırana rekabete neden oldu. Manisa Büyükşehir ve ilçelerde kazanan partiler ve isimler Manisali vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı Türkiye'de 5 yıllık yerel yöneticiler bu seçimle belirlendi. Manisa, Büyükşehir dahil ilçe belediyelerinde AK Parti'nin üstünlüğü görüldü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'li Ferdi Zeyrek kazandı. İşte Manisa'da Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ve isimler...
Yerel seçimlerin ardından şehirlerde kazanan partiler ve isimler araştırılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan ve milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerin sonuçları bazı şehirlerde kader değiştirdi. Sonucu en çok merak edilen Manisa oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ferdi Zeyrek kazanırken Manisa İlçe belediye başkanlıklarında da CHP üstünlük kurdu.
Milyonlarca seçmenin oy kullanmak için sandık başına gittiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde en heyecanlı gelişmelerin yaşandığı illerin başında Manisa geldi. Kıran kırana rekabete sahne olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ferdi Zeyrek sonuçların açıklanmasıyla birlikte ilk sırada yer aldı.
Manisa'de kazanan partiler ve isimler, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle şu şekilde gerçekleşti.
FERDİ ZEYREK
Ahmetli: CHP - Fuat Mintaş
Akhisar: CHP - Besim Dutlulu
Alaşehir: CHP - Ahmet Öküzcüoğlu
Demirci: AK PARTİ - Erkan Kara
Gölmarmara: CHP - Cem Aykan
Gördes: CHP - İbrahim Büke
Kırkağaç: CHP - Üstün Dönmez
Köprübaşı: CHP - Fatih Taşlı
Kula: CHP - Hikmet Dönmez
Salihli: CHP - Mazlum Nurlu
Sarıgöl: CHP-Tahsin Akdeniz
Saruhanlı: AK PARTİ - Ekrem Cıllı
Selendi: YRP - Murat Daban
Soma: CHP - Sercan Okur
Şehzadeler: CHP Gülşah Durbay
Turgutlu: CHP - Çetin Akın
Yunusemre: CHP - Musa Semih Balaban
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK KİMDİR?
Manisa'da 1977 yılında dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra tasarım şirketi kurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Şehzadeler Belediye Meclisi'nde İmar Komisyonu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.
Evli ve üç çocuk babası olan Ferdi Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Öncesinde CHP İl Başkanlıığ yapmıştır.
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