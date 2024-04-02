Manisa'da 31 Mart'ta kazanan partiler ve isimler: Yerel seçim sonucu: Manisa Büyükşehir ve ilçelerde hangi partiler ve isimler kazandı?

Yerel seçimlerin ardından şehirlerde kazanan partiler ve isimler araştırılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan ve milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerin sonuçları bazı şehirlerde kader değiştirdi. Sonucu en çok merak edilen Manisa oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ferdi Zeyrek kazanırken Manisa İlçe belediye başkanlıklarında da CHP üstünlük kurdu.

Milyonlarca seçmenin oy kullanmak için sandık başına gittiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde en heyecanlı gelişmelerin yaşandığı illerin başında Manisa geldi. Kıran kırana rekabete sahne olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ferdi Zeyrek sonuçların açıklanmasıyla birlikte ilk sırada yer aldı.

Manisa'de kazanan partiler ve isimler, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle şu şekilde gerçekleşti.

FERDİ ZEYREK

Ahmetli: CHP - Fuat Mintaş

Akhisar: CHP - Besim Dutlulu

Alaşehir: CHP - Ahmet Öküzcüoğlu

Demirci: AK PARTİ - Erkan Kara

Gölmarmara: CHP - Cem Aykan

Gördes: CHP - İbrahim Büke

Kırkağaç: CHP - Üstün Dönmez

Köprübaşı: CHP - Fatih Taşlı

Kula: CHP - Hikmet Dönmez

Salihli: CHP - Mazlum Nurlu

Sarıgöl: CHP-Tahsin Akdeniz

Saruhanlı: AK PARTİ - Ekrem Cıllı

Selendi: YRP - Murat Daban

Soma: CHP - Sercan Okur

Şehzadeler: CHP Gülşah Durbay

Turgutlu: CHP - Çetin Akın

Yunusemre: CHP - Musa Semih Balaban

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MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Manisa'da 1977 yılında dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra tasarım şirketi kurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Şehzadeler Belediye Meclisi'nde İmar Komisyonu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Ferdi Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Öncesinde CHP İl Başkanlıığ yapmıştır.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN