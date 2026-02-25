Manisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı! Kritik tarih 26 Şubat

Haberin Devamı

İlçe genelinde yapılan teknik değerlendirmelerde, Zeytin Halkalı Leke hastalığı için enfeksiyon ve hastalık şiddetinin yükseldiğinin görüldüğü belirtildi. Özellikle nemli ve ılıman hava şartlarının hastalığın yayılımını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 26 Şubat 2026 tarihinden sonra toprak ve hava şartlarının uygun olması halinde, üreticilerin Halkalı Leke hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama öncesinde hava durumunu takip etmeleri, etiket bilgilerine uygun doz ve uygulama yöntemlerini kullanmaları gerektiğini vurgularken, aksi takdirde verim ve kalite kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri zamanında almaları istenirken, detaylı bilgi için Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri bildirildi.