GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı! Kritik tarih 26 Şubat
HaberlerGündem Haberleri Manisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı! Kritik tarih 26 Şubat

Manisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı! Kritik tarih 26 Şubat

25.02.2026 - 08:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı! Kritik tarih 26 Şubat

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı riskinin arttığını açıkladı.

Haberin Devamı

İlçe genelinde yapılan teknik değerlendirmelerde, Zeytin Halkalı Leke hastalığı için enfeksiyon ve hastalık şiddetinin yükseldiğinin görüldüğü belirtildi. Özellikle nemli ve ılıman hava şartlarının hastalığın yayılımını hızlandırdığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABER

Bursa'da imzalar atıldı! 450 milyon TL'lik dev proje başlıyor, tarih belli oldu
Bursa'da imzalar atıldı! 450 milyon TL'lik dev proje başlıyor, tarih belli oldu

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 26 Şubat 2026 tarihinden sonra toprak ve hava şartlarının uygun olması halinde, üreticilerin Halkalı Leke hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Manisa için tehlike çanları çalıyor: halkalı leke alarmı Kritik tarih 26 Şubat

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama öncesinde hava durumunu takip etmeleri, etiket bilgilerine uygun doz ve uygulama yöntemlerini kullanmaları gerektiğini vurgularken, aksi takdirde verim ve kalite kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri zamanında almaları istenirken, detaylı bilgi için Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri bildirildi.

 

Güncel Haberler

Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?
#Gündem

Ara tatil ne zaman? Ara tatil ramazanın kaçıncı gününe denk geliyor?

Balıkesir'de F-16 uçağı düştü! 1 pilotumuz şehit oldu
#Gündem

Balıkesir'de F-16 uçağı düştü! 1 pilotumuz şehit oldu

TOKİ ISPARTA kura sonuçları: 2 bin 889 konut kurası çekildi! Isparta asil ve yedek listeler belli oldu
#Gündem

TOKİ ISPARTA kura sonuçları: 2 bin 889 konut kurası çekildi! Isparta asil ve yedek listeler belli oldu