Manisa Güzelyurt'ta dev çalışma! MASKİ düğmeye bastı

Haberin Devamı

Manisa genelinde altyapı yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlayan ve arızalara yol açan eski hatları yenileyerek daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde başlatılan çalışmayla, çökmeler ve kırıklar nedeniyle sorun oluşturan mevcut kanalizasyon hattı tamamen yenileniyor.



Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede 210 metrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesi ve kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışması amaçlanıyor.



Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, il genelinde altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.



Orhan, "Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde eski kanalizasyon hattında çökmeler ve kırıklar meydana gelmişti. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları gidermek amacıyla bölgede 210 metrelik kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında mahalledeki altyapı daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet verecek." dedi.