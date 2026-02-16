GAZETE VATAN ANA SAYFA
Maltepe'de zehir tacirlerine darbe! 1 kişi tutuklandı

16.02.2026 - 12:19Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Maltepe’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, takibe alınan iki şüpheli suçüstü yakalandı. 'Zula evi' ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları yönünde ihbar bulunan iki şüpheliyi takibe aldı. Cevizli Mahallesi’nde 14 Şubat günü U.C.K. isimli kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen E.S. ve A.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 parça halinde toplam 2,15 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca ‘zula evi’ olarak kullandıkları belirlenen 2 ayrı adreste ve motosikletlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 998 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu, 19 bin 700 lira ve 2 bin 50 euro bulundu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., ‘Uyuşturucu madde ticareti ve satışı’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklanırken, E.S. ve U.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

