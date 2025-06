Malatya'daki türbeye ziyaretçi akını! Her gün böyle kalabalık; insan ve araç trafiği oluşuyor

Manevi atmosferi, tarihi ve mimari güzellikleriyle dikkati çeken külliyeye, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Tatillerini Darende'de geçirmek isteyenler, Şeyh Hamidi Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Özel Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamidi Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz'u da görme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Erol Yurt, AA muhabirine, daha önce ilçeyi ziyaret ettiğini ve beğendiğini söyledi.

İlçeye her yıl gelmek istediğini aktaran Yurt, "Her geldiğimde daha güzelleşmiş bir ortamla karşılaşıyorum. Bu sefer bahar ayına denk geldik. Her yer mis gibi gül kokuyor. İnsanı mest eden bu huzurlu makamı herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Bursa'dan gelen Emine Söğüt de Darende'de tarih, doğa ve manevi huzuru bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Ziyaretçilerden Efe Bostancı ise her yıl ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti.