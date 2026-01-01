Malatya toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Malatya 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

MALATYA'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

TRAMBÜS VE BELEDİYE OTOBÜSLERİ (SARI ARAÇLAR)

Malatya genelinde hizmet veren belediye otobüsleri ve trambüsler, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Ancak resmi tatil olması sebebiyle tüm seferlerde "Pazar Günü" tarifesi uygulanacaktır. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için Malatya Kart bakiyelerini kontrol etmeleri önemle hatırlatıldı.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

Özel Halk Otobüsü hatlarında da ücretsiz taşıma uygulaması bulunmamaktadır. Bu araçlar da standart ücret tarifesiyle seferlerine devam edecektir.

1 OCAK MALATYA ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer aralıkları şu şekildedir:

Trambüs Hattı: Üniversite - Şehir Merkezi hattında seferler pazar tarifesine göre, sabah 06:00 itibarıyla başlamıştır. Yoğunluğa göre ek araçlar sisteme dahil edilecektir.

Belediye Otobüsleri: Mahalle hatlarında seferler seyreltilmiş olarak pazar saatiyle çalışmaktadır.

MOTAŞ Mobil: Sefer saatlerini anlık takip etmek isteyen vatandaşların MOTAŞ mobil uygulamasını kullanmaları tavsiye ediliyor.