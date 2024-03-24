Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Malatya aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Malatya seçim sonuçlarında olacak. Malatya Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Sami Er, CHP'den Veli Ağbaba, İYİ Parti'den Şeyhmus Göçmez oldu. Malatya yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Malatya ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Malatya dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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MALATYA’NIN İLÇELERİ

Merkez İlçeler:

Battalgazi

Yeşilyurt

Diğer İlçeler:

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Akçadağ

Arapgir

Arguvan

Darende

Doğanşehir

Doğanyol

Hekimhan

Kale

Kuluncak

Pütürge

Yazıhan

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Sami Er AK Partİ

Veli Ağbaba CHP

Şeyhmus Göçmez İYİ Parti

Abdulvahap Ekim DEM Parti

Bilal Yıldırım Yeniden Refah

Sıddık Aktaş Zafer Partisi