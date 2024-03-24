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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Malatya aday listesi

Malatya yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Malatya iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Malatya aday listesi

24.03.2024 - 13:05 |
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Malatya aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Malatya seçim sonuçlarında olacak. Malatya Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Sami Er, CHP'den Veli Ağbaba, İYİ Parti'den Şeyhmus Göçmez oldu. Malatya yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

 

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024

 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Malatya ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Malatya dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

MALATYA SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA’NIN İLÇELERİ

Merkez İlçeler:

Battalgazi
Yeşilyurt
Diğer İlçeler:

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı YSK Malatya aday listesi

Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Darende
Doğanşehir
Doğanyol
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Pütürge
Yazıhan

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Sami Er AK Partİ

Veli Ağbaba CHP

Şeyhmus Göçmez İYİ Parti

Abdulvahap Ekim DEM Parti

Bilal Yıldırım Yeniden Refah

Sıddık Aktaş Zafer Partisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Malatya aday listesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart Malatya yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Malatya aday listesi