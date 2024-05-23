Mahzen-48 operasyonunda 'Kertenkele' yakalandı! Suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu: 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle