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Mahzen-21 operasyonlarında 'Alevler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonu ile göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

27.03.2024 - 08:02 | | ANKARA, (DHA)
Mahzen-21 operasyonlarında 'Alevler' suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

'ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Yerlikaya, "Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" dedi. (DHA)

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