Mahir Çoğaç kimdir? Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç neden öldürüldü, katili yakalandı mı?
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Öte yandan saldırganın cinayetten önceki görüntüsü ortaya çıktı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklama geldi.
26.06.2024 - 16:08 |
Olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.